Felix Correia incanta alla prima con la Juve U23: gol, assist e prestazione da incorniciare

La Juventus Under 23 vince 2-1 contro la Pro Sesto all’esordio stagionale in Serie C allo stadio Moccagatta di Alessandria. Bianconeri schierati con la difesa a tre da Lamberto Zauli a ripercorrere quello che è il progetto tattico avviato in prima squadra da Andrea Pirlo. Ospiti che hanno chiuso in vantaggio la prima frazione grazie alla rete di De Respinis, nella ripresa la rimonta firmata da Di Pardo e Felix Correia. E proprio il portoghese classe 2001, arrivato in questa sessione di mercato a Torino dal Manchester City nello scambio che ha portato contestualmente in Inghilterra Pablo Moreno, è stato il grande protagonista della serata. Oltre al gioiellino costruito con dribbling secco e conclusione a giro spentasi sotto l’incrocio e all’assist per la rete di Di Pardo, il giovane portoghese, che si ispira al connazionale Cristiano Ronaldo, ha incantato per dinamismo, tecnica di base e consapevolezza nei propri mezzi regalando ai suoi l’esordio, convincente, con vittoria.