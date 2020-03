Feralpi, Caracciolo: "State a casa. Tanto arriverà il tempo per passeggiate e corsette"

Un messaggio pubblicato ieri sui social network, e ripreso quest'oggi dal sito ufficiale della Feralpisalò. L'attaccante gardesano Andrea Caracciolo, nel giorno della festa del papà, si è così espresso anche in merito al brutto momento che il mondo sta vivendo: "Oggi è la festa del papà e io ho la fortuna di poter prendere in braccio i miei figli.

Il mio pensiero va a quei papà che purtroppo stanno combattendo contro questo maledetto Corona Virus senza poterli abbracciare, sentire il loro profumo, il loro calore.

Il mio pensiero va ai medici che si ammalano o rischiano di ammalarsi per darci tutte le cure e il sostegno possibile. Il mio pensiero va alla gente di Bergamo che vede i camion dell’esercito portare via i loro cari.

Agli ospedali di Brescia colmi. State a casa, arriverà il tempo per le passeggiate, le corsette... ora state a casa.

Auguri a tutti i papà”.