Feralpi, Legati: "Blocco ai ripescaggi illegale. Giusto contestare"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dalle colonne del Giornale di Brescia, parla, in merito alla situazione ripescaggi, il difensore della Feralpisalò Elia Legati, anche rappresentante dell'AIC:

"Se c'è da fermarsi, è giusto fermarsi, perché da un giorno all'altro è stato deciso di togliere tre squadre che corrispondono a 90 giocatori più tutti gli staff e gli addetti ai lavori. Non si può agire in questa maniera: c'era una legge che vietava questo tipo di epilogo ed è stata cambiata nel giro di cinque minuti. E' un danno di immagine per tutto il nostro movimento. Giustamente ora chi è rimasto fuori è sul piede di guerra".

E prosegue: "Il caso di adesso è unico. Se una squadra ha diritto al ripescaggio, perché è sana e ha tutti i requisiti, merita di essere ripescata. Questo è il regolamento e deve essere rispettato, no modificato in corsa. Quindi è lecito contestare questi metodi".