Feralpi Salò, Tentardini: "Il Catania è una corazzata, lo sappiamo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Riccardo Tantardini, difensore della Feralpi Salò, ha parlato in conferenza stampa della prossima sfida al Catania: "Secondo me il Catania può avere qualcosa in più dell'Alessandria, anche perché rispetto ai grigi sono arrivati secondi. Freschezza? Ci sono pro e contro. Loro sono una corazzata e sicuramente saranno più freschi, perché non hanno avuto modo di disputare quattro partite intense come le nostre. Sarà una gara difficile: il mister ce lo ha già detto e stiamo cercando di prepararla come sappiamo", si legge sul sito ufficiale del club.