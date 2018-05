Feralpisalò, in arrivo Andrissi dallo Spezia

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Dopo appena un anno le strade di Spezia e Gianluca Andrissi sono destinate a separarsi. Secondo quanto raccolto dal Secolo XIX l'attuale direttore sportivo dei liguri sarebbe infatti a un passo dall'accordo con la Feralpisalò avendo bruciato la concorrenza di Moreno Zocchi, ora al Vicenza. Ad Andrissi la società gardesana darebbe ampia libertà gestionale, ma per l'ufficializzazione bisognerà attendere i play off di Serie C che vedono la Feralpisalò ancora in corsa per la Serie B.