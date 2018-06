Feralpisalò, l'11 luglio la ripresa dei lavori per la prossima stagione

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

La stagione sportiva della prima squadra si è conclusa non più tardi di una settimana fa. Ma in casa verdeblu si guarda già al futuro, a quella che sarà la stagione sportiva 2018-19. La Feralpisalò si ritroverà mercoledì 11 luglio: sarà questo il primo giorno di lavoro e di test fisici per il team gardesano. Come sede del ritiro estivo è stata confermata la località di Mezzana-Marilleva: i Leoni del Garda si recheranno in Val di Sole il 16 luglio per fare ritorno a Salò il 29 del mese.

Gli impegni estivi che caratterizzeranno la preparazione sono in fase di definizione. Tutti gli aggiornamenti sul sito ufficiale.