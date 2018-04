Feralpisalò, Pasini su Caglioni: "Difficile vincere senza un portiere"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Parole durissime che scuotono l'ambiente in casa Feralpisalò. Il patron gardesano Giuseppe Pasini, dopo la sconfitta contro il Sudtirol, ha avuto parole di fuoco verso il suo portiere Nicholas Caglioni, tra i peggiori in campo: "Quando giochi con un portiere che non c'è, è difficile vincere. È un cattivo esempio per i nostri ragazzi, inoltre non è la prima volta che ci penalizza: una volta per la gastrite, un'altra perché è accecato dal sole, un'altra perché si dimentica di uscire dai pali. Questo è professionismo, non una partita tra scapoli e ammogliati. Non lo voglio nemmeno più incontrare a Salò, non vedo l'ora che se ne vada fuori dalle scatole", il duro sfogo ripreso dal Giornale di Brescia.