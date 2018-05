Feralpisalò, Ponce nel mirino del Palmeiras

Fonte: TuttoC.com

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

È attualmente in prestito alla Feralpisalò, dopo aver vissuto una prima parte di stagione al Livorno. Parliamo della punta, di proprietà della Sampdoria, Andrés Ponce. Il classe '96 nativo di La Cañada de Urdaneta in Venezuela, è in scadenza di contratto e difficilmente rinnoverà il proprio contratto con il club di Corte Lambruschini. Su di lui, infatti, secondo quanto raccolto da TuttoC.com, ci sarebbero gli occhi del Palmeiras, compagine della Serie A brasiliana.