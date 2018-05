Feralpisalò, proposto biennale con opzione ad Andrissi

Saranno queste le ultime settimane di Gianluca Andrissi come dirigente dello Spezia. Come riporta Il Secolo XIX il ds è oramai certo dell'addio al club del presidente Volpi, con il futuro che potrebbe vestirsi dei colori della Feralpisalò, in Serie C. I Leoni del Garda hanno messo sul piatto per l'ex dirigente del Como un contratto biennale con opzione per la stagione successiva.