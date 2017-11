FeralpiSalò, Serena: "Con la Fermana un incidente di percorso"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Al termine dell'amara sconfitta casalinga subita oggi contro la Fermana nei minuti di recupero, il tecnico della Feralpisalò, Michele Serena si presenta ai microfoni del post-gara per un commentare la partita: "Una volta che vai in vantaggio e hai la possibilità di raddoppiare e con molta probabilità di chiudere proprio la partita, la squadra deve essere più cinica ma deve soprattutto sfruttare le occasioni, cosa che noi non abbiamo fatto con quelle capitate a Marchi e Magnino, anche perché poi in campo succedono degli episodi che stravolgono tutto come i due gol che abbiamo preso nonostante la difesa fosse schierata. E' un incidente di percorso che può capitare ma che comunque complica il percorso sopratutto a livello individuale. Chi pensava che fosse semplice con la Fermana, si sbagliava perché tutte le squadre hanno le loro qualità da mettere in mostra".