Feralpisalò, Strada: "Orgoglioso di continuare in questa famiglia"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico Pietro Strada dopo aver siglato il rinnovo con la Feralpisalò ha espresso la propria soddisfazione per poter continuare a lavorare con i Leoni del Garda: "Sono contento di poter continuare il mio lavoro in questa famiglia. Ci tengo a ringraziare il Presidente Giuseppe Pasini, tutto il Cda, i soci, i responsabili di attività e gli staff tecnici: il successo che sta ottenendo il nostro settore giovanile, non solo in termini meramente sportivi, è un lavoro di squadra. E sono orgoglioso di poterne continuare a fare parte".