Feralpisalò, Toscano: "Accettiamo il risultato. Futuro qui? Sicuramente"

Ha salutato i playoffo contro il Catania e con qualche polemica per alcune decisioni arbitrali, ma riparte dalla panchina del Feralpisalò. Domenico Toscano ne ha parlato a Sportitalia: "Prendiamo atto del risultato del campo e del percorso fantastico fatto in questa stagione coi ragazzi".

Riparte dalla panchina del Feralpisalò?

"Sicuramente, sì".

L'Avellino?

"È stata un'esperienza, come tutte le altre. Ternana? Mi spiace che loro e il Novara, che abbiamo riportato in B, siano retrocesse. È un peccato".

Cosa manca per salire?

"Il presidente è ambizioso, una persona straordinaria che vuole portare questa società in una categoria superiore. È un percorso difficile in una realtà come Salò, però il presidente è determinato. Quest'anno ha costruito una squadra in grado di fare un campionato di vertice, poi tante cose non sono andate per il verso giusto".

Rischiate di perdere Guerra.

"Sì, ma anche qualche altro giovane interessante è stato richiesto. Vedremo, sono giocatori che hanno fatto benissimo con noi. Sicuramente servirà un gruppo di giovani".

Arriva Andrissi come ds.

"Non c'è l'ufficialità. Diciamo che bisogna proseguire nel lavoro iniziale, senza smantellare".