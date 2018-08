Feralpisalò, Toscano: "I ragazzi non hanno ancora la mentalità giusta"

© foto di Simone Venezia

Dopo la sconfitta in amichevole contro il Carpi, il tecnico del Feralpisalò Domenico Toscano ha dichiarato: "C'è ancora molto da lavorare - riporta Il Giornale di Brescia - i ragazzi non hanno ancora la mentalità giusta. Non mi piacciono le sconfitte. Dobbiamo affrontare questi test come se fossero partite di campionato: avremmo dovuto cercare di rimediare allo svantaggio".