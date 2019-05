© foto di Fotolive/Feralpisalò

Il direttore sportivo della Feralpisalò Gianluca Andrissi in conferenza stampa ha voluto salutare l’ex tecnico Toscano e il suo staff per quanto dato al club prima di presentare il nuovo corso: “Un saluto a Mimmo Toscano, Michele Napoli e Roberto Bruni, momenti difficili, li vogliamo ringraziare per quanto dato a livello umano e professionale. Parte una uova avventura. La Feralpisalò non deve essere vista come un punto di arrivo ma di partenza, significa che tutti dalla squadra ombra a quella in campo dobbiamo dare di più. Il presidente è esigente, gli obiettivi sono di alto profilo e siamo tutti attenzionati. - continua Andrissi come riporta il sito del club - Do il benvenuto a Zenoni, che ho seguito spesso con la sua Berretti e a Budel, che si è approcciato con umiltà, professionalità e carica”.