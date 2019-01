© foto di Filippo Venezia/Fotolive

Simone Guerra potrebbe lasciare la Feralpisalò in questa sessione di mercato. Tanti i club che seguono il bomber dei gardesani, ad esempio il Vicenza, ma anche il Piacenza e la Ternana. E, come riportato da trivenetogoal.it, nelle ultime ore si fatto avanti con decisione anche il Pordenone. Il club neroverde avrebbe già effettuato un sondaggio col giocatore e con la Feralpi per capire se ci sono i margini per una trattativa.