Feralpisalò, Caracciolo:"Dispiaciuto che col Brescia sia finita così"

© foto di Fotolive/Feralpisalò

Intervista a GianlucaDiMarzio.com per Andrea Caracciolo, attaccante della Feralpisalò. L'Airone parla anche dell'addio in estate al Brescia: “Ho vissuto momenti bellissimi, è stato un amore immenso. Sarò sempre tifoso del Brescia, anche se mi dispiace che sia finita così. È il passato: oggi devo pensare solo alla Feralpi. Voglio fare bene con questo gruppo. Mi hanno accolto come un re, sta a me ripagare quest’affetto. Sto benissimo con questo gruppo. All’inizio qualcuno aveva un po’ di soggezione. Ora hanno capito che sono un ‘pirla’ come loro”.