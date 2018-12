© foto di Giuseppe Scialla

Dopo il pari interno contro il Monza, il portiere del FeralpiSalò Victor De Lucia ha commentato: "Cerco di dare tutto me stesso per dare una mano ai compagni. Sono contento, ma lo sono ancora di più quando facciamo gol. In classifica c’è stato un periodo dove abbiamo pagato le tre sconfitte consecutive e gli altri sono stati bravi a prendere il largo. Ora arriviamo da due partite: con il Pordenone capolista abbiamo fatto benissimo e quella di oggi dove tutti volevamo chiudere l'anno in bellezza con un bel successo in casa. Non dobbiamo buttare via la prestazione di oggi: forse potevamo creare qualcosa in più, ma anche il Monza non è l'ultima arrivata, anzi. Dobbiamo guardare avanti con positività".