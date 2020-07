Feralpisalò, il ds Magoni carico: "Al Padova non toglierei nessuno. Andremo per vincere"

Nemmeno un mese da direttore sportivo dalle Feralpisalò che Oscar Magoni si troverà a vivere una gara importante per il futuro, domenica sera i Leoni del Garda andranno all'Euganeo per far visita al Padova. Un solo risultato, la vittoria per poter passare il turno. A questo proposito è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com proprio l'ex direttore sportivo del Renate.

Direttore è appena arrivato, come si trova in questa nuova realtà?



"Mi sto ambientando anche io, sto conoscendo la società e non ho meriti per questi playoff ma sono di chi mi ha preceduto ovvero Gianluca Andrissi oltre allo staff e ai calciatori. Mi sento bene qui".

Tornerete in campo dopo un lungo stop, che partita si aspetta?



"Il Padova ha già giocato una partita, noi veniamo da questo stop così lungo e vedremo. Qui nella Feralpi ci sono dei giocatori di qualità e con l'esperienza giusta per affrontare questo tipo di partite, abbiamo grande fiducia e andiamo a Padova a prenderci la vittoria".

Ha visto la prima partita del Padova? Come affrontarli?



"E' una squadra importante con un allenatore importante e una società forte. E' difficile da affrontare, dobbiamo giocare a Padova e fare un'impresa".

Toglierebbe qualcuno a Padova per averlo tra le sue fila?



"Non toglierei nessuno, mi tengo i miei e sono convinto che abbiamo la forza tecnica e morale di fare una grande partita".

Come ha visto il gruppo?



"Lo vedo bene, c'è tanta voglia di giocare nonostante il lungo stop. Vogliono confrontarsi in uno stadio importante e ci sono tutte le condizioni per affrontare bene la partita".

Potrebbe incidere il caldo giocando in questo periodo?



"Non è il massimo giocare con questo caldo ma alle 20.45 si può giocare bene a calcio".