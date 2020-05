Feralpisalò, il presidente Pasini: "Profondamente deluso da decisione Consiglio Federale"

Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, dopo le decisioni prese dal Consiglio Federale FIGC ha rilasciato le seguenti dichiarazioni all'ufficio stampa gardesano:

“Sono profondamente deluso della decisione del Consiglio Federale: ritenevo rischiosa una ripresa del torneo, anche in forma ridotta con i soli playoff e resto dell’idea che lo sia anche oggi. A maggior ragione dopo che anche i responsabili sanitari dei club di Lega Pro avevano espresso parere contrario al ritorno in campo per evidenti problemi di esigenze sanitarie.

Non solo: nell’ultima assemblea ben 53 presidenti su 59 squadre aventi diritto di voto si erano espressi negativamente anche per gli alti costi evidenziati per sostenere i severi protocolli sanitari stabiliti dal Cts, seppur con alcune modifiche negli ultimi giorni. Attendiamo comunque la decisione finale del 28 maggio affidata al ministro Spadafora”.