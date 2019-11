Feralpisalò, la lunga rincorsa: tra le big anche i Leoni del Garda

Club ambizioso, società che vuole puntare al salto di categoria, anche in virtù della solidità economica mostrata: un altro anno decisivo per la Feralpisalò, che ormai da diverse stagioni, pur non essendo mai annoverata tra le big, fa la voce grossa nel tentativo di toccare quella categoria mai raggiunta nella storia del club.

L'avvio non esaltante - Dopo sette gare, i punti erano solo nove, una media non propriamente da promozione in un girone di ferro che vedeva corazzate come Triestina (poi non sbocciata), Padova, Vicenza. La classifica recitava un ottavo posto, ma, al netto di squadre appaiate al medesimo punteggio, quella posizione non rientrava nella griglia playoff. Troppo terreno perso, ed ecco che, il 25 settembre, salta la panchina di Damiano Zenoni, la quarta a subire un ribaltone in questa Serie C che ora conta 21 "volti nuovi".

Il lungo casting per il post - Tanti i nomi che sono stati accostati al club gardesano. In principio si parlò di corsa a tre con Giovanni Colella, Giovanni Zichella e Alessandro Calori (vecchio pallino del presidente lombardo Pasini), poi sembrava essere fatta per l'arrivo di Giuseppe Galderisi. Qualcosa andò poi storto, ed ecco che spuntarono i nomi di Gianluca Grassadonia e Stefano Sottili, scelto poi il 2 ottobre per guidare la prima squadra verdeblu.

Il nuovo corso - Inizio non positivo per il neo tecnico, il Carpi batte i lombardi 1-0. Poi sette risultati utili consecutivi, sei vittorie e un pari, contro il Piacenza; successi che arrivano invece anche con dirette concorrenti come SudTirol, Triestina e Padova. 19 punti in otto gare, la risalita in classifica è clamorosa: ora i leoni del Garda si godono un quinto posto a -5 dalla vetta; con la trasferta di Sanb Benedetto del Tronto da preparare.