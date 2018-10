FeralpiSalò, Marchi: "Felice per il rinnovo, darò sempre il massimo"

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Mattia Marchi, attaccante della FeralpiSalò, commenta così il rinnovo con il club fino al 2020: "Ringrazio il Presidente Pasini, il Direttore Andrissi, lo staff tecnico e tutto il Club perché questa dimostrazione di fiducia è quanto di più importante per un calciatore. Sono in una grande Società. E per questa maglia cerco sempre di dare il massimo. Ieri il gol, oggi la firma. Non mi posso lamentare… Cercherò di ripagare la stima e il supporto di tutti. Il prolungamento non altera il mio impegno: in questo anno e mezzo ho sempre dato tutto e continuerò a dare tutto quello che ho per questo Club e per i miei compagni".