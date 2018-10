Feralpisalò, Marchi: "Gol al Rimini significa tanto per me"

© foto di Simone Venezia/Fotolive

Mattia Marchi, attaccante della Feralpisalò, ha commentato il 2-0 al Rimini, sua ex squadra, con gol all'attivo: "Sono molto contento di aver segnato, soprattutto per aver fatto una vittoria importantissima. Venivamo da due vittorie, fare la terza era fondamentale. Ora c'è il Ravenna che chiude questo filotto. E' andata bene oggi. Rimini? Significa tanto per me, perché sono cresciuto là facendo i passi nel settore giovanile ed esordendo in prima squadra. Tolta l'emozione iniziale è stata una partita un po' come le altre. Abbiamo un buon gruppo e pian piano si stanno costruendo basi forti: lo dimostrano le tre vittorie di fila. Dobbiamo continuare così, perché il gruppo è fondamentale per vincere le partite", riporta il club ufficiale gardesano.