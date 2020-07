Feralpisalò, Pasini: "Forse meritavamo più del Padova. Non capisco il gol annullato"

A seguito dell'eliminazione della sua Feralpisalò nel corso dei playoff promozione in Serie C per mano del Padova, Giuseppe Pasini, numero uno dei Leoni del Garda, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale: “Abbiamo giocato un’ottima partita, non devo dire niente ai ragazzi. Forse meritavamo più noi di loro per quello visto in campo. Pesa molto il gol annullato. Sarebbe cambiata la partita e non si capisce il perché della decisione. Abbiamo avuto una bella reazione, purtroppo spesso paghiamo questi episodi, come era successo a Catania. Adesso pensiamo alla prossima stagione".