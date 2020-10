Feralpisalò, Pasini: "In Serie C si spende e basta. Riforma? Basterebbero due gironi da 20"

Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per parlare della crisi economica in cui versa il calcio di Lega Pro: "E’ una categoria professionistica, ma è parente povera delle altre. Pochi introiti, poca visibilità e, con il Covid, abbiamo stadi vuoti: giusto e giustificato, per carità, però il danno è oggettivo. Buco da 1,6 milioni di euro ogni anno per i club? Conviene andare in B. Qui si spende e basta. Soprattutto in un 2020 così. Il problema è che ci sono troppe squadre: basterebbero due gironi da 20. La riforma è fondamentale, ma va fatta per volontà, non perché sei costretto. Poi si possono trovare forme di sviluppo, bisogna lavorare sul marketing come sta facendo Ghirelli, dando magari visibilità ai territori. Il credito d’imposta inoltre sarà di grande aiuto a società e sponsor".