Feralpisalò, Pasini: "Non si può ripartire. Il prossimo anno in C difficile avere 60 squadre"

Giuseppe Pasini, presidente della Feralpisalò, è intervenuto quest’oggi dalle frequenze di RadioSportiva: “Il sorteggio della quarta promossa in Serie B? Le tre promozioni dirette è una proposta che avevo lanciato durante l’ultima assemblea e la ritengo giusta. Per quanto riguarda l’ultima promossa e un eventuale sorteggio io sono più per un giudizio del campo ed è per questo che potremmo anche pensare ad una B con le tre prime e il blocco delle retrocessioni, ma senza una quarta.

La ripresa? Io sono di Brescia e vivo una realtà che è stata pesantemente colpita. Le aziende sono state ferme e le procedure per la ripartenza sono molto complesse. Per questo credo che sia poco praticabile la ripartenza e non solo per la C dove ci sono impianti che non danno garanzie. Anche nei grandi stadi ci sono gli spazi per mettere in sicurezza sanitaria i giocatori. Capisco che la Serie A faccia di tutto per finire la stagione perché ci sono degli interessi economico ma la sicurezza sanitaria viene prima di tutto. Anche perché non è detto che la battaglia con il Coronavirus sia vinta.

Il futuro? Io non mi preoccupo di questo campionato ma per quello venturo. Credo che ci saranno tante società di Serie C che non si iscriveranno e sarà dura trovare sessanta squadre. Servirà una riforma, lo impone la necessità del momento. Stiamo vivendo qualcosa di particolare.”