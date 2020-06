Feralpisalò, Pasini: "Play off? Ce la giocheremo fino in fondo. Senza B resetto tutto"

Il presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport parlando della corsa play off che chiuderà la stagione di Serie C dopo il lungo stop dovuto all'emergenza Coronavirus: “Noi abbiamo sempre sostenuto che in un momento così particolare e delicato sarebbe stato meglio chiudere il campionato senza affrontare i play off, però il Consiglio Federale ha deciso di dare corso a queste sfide e per questo ce la giocheremo. Siamo consapevoli che si tratterà di play off particolarissimi, in forma ridotta, sia perché alcuni club hanno deciso di giocarli e poi perché dopo tre mesi di stop si resetta tutto. In ogni caso non ci nascondiamo ed è normale che anche noi ce la metteremo tutta sperando di andare avanti il più possibile visto che in fondo c’è l’ultimo posto disponibile per salire in Serie B. - continua Pasini soffermandosi anche sul futuro – In questo momento vogliamo pensare solo a fare bene in queste partite e posso dire che se dovessimo coronare il sogno che inseguiamo da qualche anno io sono pronto, mentre se resteremo in Serie C resetteremo tutto visto che abbiamo diversi giocatori in scadenza con cui dovremo confrontarci parlando anche con il ds Magoni che abbiamo voluto subito in questo frangente affinché desse le giuste motivazioni al gruppo”.