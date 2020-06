FeralpiSalò, Pasini: "Playoff un po' anomali, ci giocheremo il tutto per tutto"

Il presidente della FeralpiSalò Giuseppe Pasini ha parlato in conferenza stampa dei playoff: "Iniziamo questa nuova avventura: sono dei playoff un po’ anomali, ridotti e senza tifosi. In una situazione come questa, possiamo aspettarci di tutto, tutto si è azzerato. Ci giocheremo il tutto per tutto. Ho parlato ai ragazzi. È una grande opportunità sia per la società che per i giocatori. Abbiamo più chances, essendoci meno squadre. Noi ci crediamo":