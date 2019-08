© foto di Simone Venezia/Fotolive

Queste le dichiarazioni rilasciate dal presidente della Feralpisalò Giuseppe Pasini, ai margini della presentazione della campagna abbonamenti verdeblù “Orgoglio del passato, fame selvaggia di futuro”: “Finalmente - conferma Pasini - questa volta con Marco Zambelli ci siamo incrociati e alla fine, finalmente posso dirlo, diventerà un nostro giocatore. Per me Marco è prima un uomo di valori e poi un ottimo calciatore che puntella una rosa ancora più importante. Questo alla Feralpisalò è sempre stata una priorità. Penso che questo sia un aspetto che farà la differenza, in campo e fuori. Auguro a lui ogni bene”.