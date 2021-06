FeralpiSalò, Pavanel dopo l'eliminazione: "Annata sopra le righe, i ragazzi sono stati encomiabili"

Una eliminazione amara quella della FeralpiSalò per mano dell'Alessandria ai play off di Serie C. La squadra lombarda infatti ha chiuso la doppia sfida in parità contro i piemontesi venendo estromessa dalla corsa alla Serie B solo per il peggior posizionamento in classifica nel corso della stagione regolare. Al termine della gara il tecnico Massimo Pavanel ha voluto comunque elogiare i suoi ragazzi ai microfoni di Raisport: "L'annata è stata sopra le righe, siamo andati oltre l'obiettivo iniziale e abbiamo sempre schierato ragazzi del 2001. Faccio i miei complimenti a tutta la squadra perché è stata encomiabile fino alla fine. I play off sono stati straordinari, abbiamo giocato a testa altissima contro avversarie blasonate e abbiamo fatto il massimo. Potevamo fare di più? Forse sì, si può sempre fare di più. - conclude Pavanel - Peccato che si sia deciso per il pubblico solo al ritorno, soprattutto per la gente di Salò. Il trattamento sarebbe dovuto essere più equo, ma siamo comunque contenti perché finalmente il calcio respira".