Feralpisalò, Sottili: "Questa Juve più forte di quella affrontata all'andata"

Il tecnico della Feralpisalò Stefano Sottili mastica amaro dopo la sconfitta, e conseguente eliminazione, contro la Juventus U23 in Coppa Italia Serie C: “Nei tempi regolamentari hanno tirato meno in porta rispetto all’andata, poi nei supplementari l’impressione è che stessimo meglio noi, ma abbiamo preso due gol su due guizzi e pagato la stanchezza di qualche elemento. Il rimpianto maggiore è per non aver sfruttato le occasioni che ci sono state e di non essere stati in grado di fargli male prendendo per di più due reti evitabilissime. Ma devo fare i complimenti a Zanimacchia per il gol da grande giocatore segnato. - continua Sottil come riporta Tuttojuve.com - Questa Juve è più forte di quella dell’andata. Sono giocatori che offensivamente parlando sono di grandissima qualità, hanno tutto per poter mettere in difficoltà qualsiasi avversario di questa categoria”.