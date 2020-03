Feralpisalò, tante nuove iniziative. Dai tutorial sportivi a quelli... culinari

vedi letture

Non si arresta l'attività sociale della Feralpisalò, che in questo periodo di emergenza, sta tenendo compagnia, per come è possibile, ai propri supporters e non solo; anche con l'aiuto di vari partner commerciali. L'ultima iniziativa del club gardesano, prevede il via di un corso - rigorosamente on line - di cucina.

Questo il comunicato del club:

"Non si ferma nessuno. Rigorosamente a domicilio le iniziative di Feralpisalò continuano, si plasmano alla situazione e cercano di offrire spunti, solluccheri, consigli tramite video tutorial, messaggi ed emozioni forti. A volte come la noia. Di certo immense come la nostra passione per il mondo verdeblù.

I social coinvolgono tutti i "reparti": Prima squadra maschile e femminile (i messaggi di ragazzi e staff che spingono a restare a casa), Settore giovanile maschile e femminile, V e VI categoria con i consigli su come palleggiare in casa, vedere positivo o... sentirsi tutti più italiani.

Dopo il messaggio che richiama alla grande coesione del presidente Pasini, sui profili dei Leoni del Garda inizierà anche una rubrica quotidiana di cucina per offrire spunti culinari direttamente offerti da due dei preparatori atletici del club (Marco Bresciani e Demis Racagni, recupero infortuni), il cui sipario è affidato allo chef Carlo Bresciani di Antica Cascina San Zago, già titolare della rubrica sul magazine "EllediGì Magazine".

Anche altri partner commerciali, anima portante del club, saranno coinvolti, anche in ottica della prossima uscita mensile del periodico verdeblù il cui fil rouge sarà lo sguardo positivo alla ripresa delle attività, del campionato e della voglia di tornare alla normalità".