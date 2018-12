Fonte: TuttoC.com

Dopo tre risultati utili è caduta quest'oggi a Pesaro la Feralpisalò e si è vista agganciata in classifica proprio dalla Vis. Ci si aspettava forse qualcosa di più sul fronte offensivo dai Leoni del Garda: "La Vis Pesaro è una buona squadra che concede poco - ha evidenziato in sala stampa mister Domenico Toscano - l'unica occasione creata è stata quella di Caracciolo nel primo tempo. Stavamo creando i presupposti per guadagnare campo ma abbiamo preso un gol a 5' dalla fine e così diventa difficile. E' un peccato uscire da questo campo con questo risultato perché meritava di più la mia squadra, contro un avversario organizzato ma che ha creato poco. Siamo arrabbiati per non aver portato via punti".