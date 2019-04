Feralpisalò, Toscano: "C'è voglia di riscatto e di tornare a fare bene"

© foto di Simone Venezia

Domenico Toscano, tecnico della Feralpisalò, è intervenuto in conferenza stampa prima del match contro il Renate. Ecco le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale: "L'importante è che domani torniamo ad essere la squadra che siamo stati per diverso tempo. C'è voglia di riscatto e di tornare a fare bene. La cosa che ci ha fatto arrabbiare più di tutto è che la Triestina ha portato a casa la vittoria con il minimo sforzo. Per questo c'è voglia di riscatto. Approccio sbagliato? Non credo. Tante cose non sono riuscite e loro con tre punti di vantaggio forse hanno gestito alcune situazioni con maggiore serenità. Non parlo quindi di approccio ma di tante cose che hanno portato a fare una delle partite meno belle del nostro campionato.

Cosa ho detto ai ragazzi?

"Di ricordarsi delle sette vittorie consecutive, di quando si divertivano e avevano quel coraggio che sta mancando ora. Per coraggio intendo quando si andava a riempire l'area oppure a rubar palla nella metà campo avversaria, oppure mettendo la squadra nella loro metà campo. Sono aspetti che abbiamo analizzato anche rivedendo le partite precedenti".

Il Renate?

"Hanno una delle migliori difese e giocano in ripartenza. Sfruttano le loro caratteristiche e hanno un'identità. Ci sono pro e contro perché magari con questo atteggiamento si vince di meno e si pareggia di più. Noi adesso abbiamo bisogno di tornare alla vittoria e quindi dovremo adottare un atteggiamento diverso".