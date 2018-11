FeralpiSalò, Toscano: "Dobbiamo continuare la nostra serie positiva"

© foto di Simone Venezia

Il tecnico del FeralpiSalò Domenico Toscano ha parlato in conferenza stampa della prossima gara contro la Sambenedettese: "Abbiamo recuperato alcuni giocatori. L’importante è avere quanti più disponibili. Con il rientro dalla squalifica di Mattia Marchi, abbiamo il reparto avanzato a disposizione. Caracciolo e Guerra si sono allenati bene durante la settimana. Dobbiamo concentrarci bene sulla partita, che non sarà facile. Dobbiamo continuare la nostra serie positiva e avere quello spirito che ci sta accompagnando ogni giorno. Vedo i ragazzi crescere nello spirito di gruppo. E questo è importante. La Samb è tra le squadre che hanno costruito un organico importante, ci sono anche loro. Hanno le qualità per fare bene. Giocare lì è difficile, hanno un allenatore esperto che ha sempre portato gli obiettivi prefissati. L'ho seguito da vicino, lo stimo: è pratico e pragmatico. Le sue squadre sono sempre organizzate. Ci aspetta una partita difficile".