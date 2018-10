Feralpisalò, Toscano: "Due vittorie? Serve la continuità"

Fonte: TuttoC.com

Vigilia di gara in casa Feralpisalò: domani i Leoni del Garda affronteranno la loro seconda trasferta in campionato dopo la prima gara di Monza e tre turni casalinghi, essendo di scena a Bergamo contro l'Albinoleffe. L'impegno è stato presentato da mister Domenico Toscano, come riportato dal sito ufficiale feralpisalo.it: "Quella di domani è una partita fondamentale, perché bisogna alimentare quello che abbiamo fatto in questa ultima settimana. Due vittorie servono a ben poco se non dai continuità di prestazione. Questo è quello di cui abbiamo bisogno in questo momento. Sappiamo di affrontare una squadra difficile: lo abbiamo visto in stagione regolare e nei playoff dello scorso anno. Dovremo andare in campo con la massima determinazione.

Ho avuto delle belle sorprese in settimana come Magnino e Martin o come i giovani Hergheligiu e Moraschi. Gli altri sono stati delle belle conferme. Dobbiamo mantenere lo spirito giusto e quella volontà di portare a casa il risultato.

AlbinoLeffe? Che sia una squadra ben organizzata lo dimostra quello che ha fatto negli ultimi anni. L'anno scorso sono arrivati quinti. Sappiamo bene che in questo campionato non ci sono partite facili e nemmeno scontate. Noi in questo momento non dobbiamo disperdere l'energia positiva che abbiamo. E tanto meno non possiamo permetterci di abbassare la guardia: sarebbe la cosa più sbagliata da fare. Ogni partita ha le proprie insidie e quella di domani ne ha tante.

Siamo stati in partita con il Teramo creando tanto, senza perdere la testa se la palla non entrava. E rimanendo sul pezzo siamo riusciti a sbloccare il risultato. Sbloccandola è diventata un'altra partita. Credo che la squadra abbia capito come portare l'inerzia dalla sua parte. Solo dando continuità si possono ottenere i risultati. Non possiamo mollare di un centimetro".