Feralpisalò, Toscano: "Giana sbarazzina, sfruttiamo le nostre qualità"

© foto di Simone Venezia

Vigilia di gara per i Leoni del Garda che domani saranno in campo in notturna per la sfida della 33a giornata con la Giana Erminio. Mister Domenico Toscano introduce la partita. Ecco le sue parole in vista del match di domani.

"A Fano meglio rispetto nel finale con la Samb? In entrambe le gare non abbiamo mai rischiato. Cambiano i giudizi per via del risultato. A Fano siamo tornati alla vittoria perché siamo stati concentrati e determinati, portando gli episodi dalla nostra parte sia in positivo, come il gol di Caracciolo, che negli episodi negativi riuscendo a respingere gli attacchi. L'importante era tornare alla vittoria: la determinazione e la qualità del gioco sono importanti. Dovremo provarci anche domani.

De Lucia non sarà a disposizione. Livieri? Si farà trovare pronto, come sempre. Si sta allenando bene indipendentemente dal fatto che gioca o meno.

Giana? E' una squadra sbarazzina, che come tutte le altre squadre ha le potenzialità per creare problemi. Toccherà a noi limitare le loro qualità e cercare di sfruttare le nostre, che abbiamo soprattutto quando mettiamo cuore e tecnica. Sappiamo che dobbiamo dare continuità a quello che è stato fatto a Fano. Ci vorrà quell'approccio che abbiamo dimostrato nelle ultime partite", riporta il sito ufficiale del club.