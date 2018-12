Feralpisalò, Toscano: "Il Pordenone è il favorito per la Serie B"

© foto di Simone Venezia

Oggi i Leoni del Garda saranno impegnati a Pordenone, contro la capolista, con l'obiettivo di riscattare le ultime uscite. Mister Domenico Toscano ha parlato ai microfoni del sito ufficiale: "Contro il Renate ho visto segnali di ripresa rispetto alle altre gare. E' ancora poco per quello che abbiamo dimostrato fino a due settimane fa. Ho visto negli occhi dei ragazzi questa volontà di tornare ad essere quelli di prima. Abbiamo una partita importante di fronte, che sarà bella da giocare. Sappiamo bene di avere di fronte la squadra che sta facendo meglio delle altre. Il Pordenone è partito a fari spenti, spostando l'attenzione sulle altre squadre. Se avessero voluto fare un campionato come negli anni passati non avrebbero preso un allenatore come Tesser o elementi di categoria superiore come ad esempio Gavazzi. Puntano giustamente alla Serie B e ora sono la favorita per la vittoria finale, avendo un vantaggio importante che solo loro possono sprecare. Ci sono tante inseguitrici e mi auguro che la nostra squadra sia la principale candidata. Fronteggiamo questa sfida con grande voglia di fare bene per tornare a fare risultato e riprendere quel momento positivo che abbiamo lasciato qualche settimana fa".