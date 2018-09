Feralpisalò, Toscano: "La sconfitta di Monza va ricordata"

© foto di Simone Venezia

Attraverso il sito ufficiale, il tecnico della Feralpisalò Domenico Toscano ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del match di domani con la Fermana: "Come abbiamo passato la settimana? Si è sentito il rumore della sconfitta. E si dovrà continuare a sentire. Non deve scivolare via il ko di Monza. Dobbiamo avere voglia di riscatto, in occasione della prima gara casalinga davanti al nostro pubblico. Ci teniamo a fare bene. Dobbiamo capire le cose che non sono andate bene la scorsa settimana: abbiamo fatto un primo tempo passivo e non deve succedere più. Nel secondo tempo se la gara fosse finita in pareggio non avremmo rubato nulla. Abbiamo visto in faccia la realtà del campionato. La Fermana? E' una squadra che mette tanto in campo dal punto di vista agonistico. Si aiutano tutti, è una squadra che corre. Hanno individualità importanti, come Giandonato e Lupoli. Dovremo essere bravi a saper leggere le situazioni. Dovremo arrivare con la testa giusta e con le gambe. Perché ci sarà tanto da correre".