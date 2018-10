Feralpisalò, Toscano: "Vogliamo uscire da questo momento"

© foto di Simone Venezia

Il tecnico della Feralpisalò Domenico Toscano ha presentato il match interno contro il Teramo di oggi: "Ho visto una squadra che vuole uscire da questo momento, che nessuno si aspettava. Ci aspettavamo difficoltà, cambiando molto in estate. Sono convinto che questa squadra tirerà fuori i valori che ha. Ho ragazzi straordinari che hanno preso a cuore questo momento: a volte si addossano delle colpe, qui tutti sono coinvolti. C'è voglia di riscatto e di dimostrare quello che si è. Teramo? Dovremo fare una partita di grande intensità, limitando gli errori. Dobbiamo valorizzare i valori che abbiamo. La squadra farà una grande prestazione: ha voglia di ribaltare questo momento.Vicenza? Abbiamo provato a riaprire il match anche sul 2-0 ma dopo il palo di Guerra la squadra ci ha creduto poco. Credo che il Vicenza abbia giocato come la Feralpisalò del finale dell'anno scorso. Contro il Teramo ci dovrà essere cattiveria calcistica, in tutte le azioni. Sono sicuro che la squadra la metterà in campo. Come ho detto c'è voglia di rivalsa. E tanta".