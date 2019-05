Feralpisalò, Zenoni: "Non subire gol in casa sarebbe ottimo"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Federico De Luca

Il tecnico della Feralpisalò Damiano Zenoni ha parlato alla vigilia della gara contro il Catanzaro, valevole per la prima fase nazionale dei play-off di Serie C e in programma domani alle ore 20:00 allo stadio "Turina". "Il Catanzaro è una squadra costruita per vincere il campionato, mi aspetto una partita molto difficile" le parole del mister lombardo sugli avversari, "è una squadra che ha una piazza calda, da Serie B se non qualcosa in più".

Analisi lucida sull'atteggiamento che la squadra dovrà mettere in campo per avere la meglio: "Dobbiamo farci trovare pronti. Questa è la partita giusta, giochiamo in casa e dobbiamo metterli in difficoltà cercando di far punti. Non subire gol sarebbe ottimo, qualche occasione la creiamo sempre. Rispetto al Ravenna, loro hanno più qualità. Sono contento di quanto fatto dal reparto difensivo, ma in fase d'attacco abbiamo le qualità per fare di più".

Infine, Zenoni lancia un monito ai suoi: "Ci vuole grande coraggio e concentrazione. Mentalmente bisogna essere pronti, liberi di mente e con le gambe che girano a mille".