© foto di Federico De Luca

Nella giornata di oggi Damiano Zenoni si è presentato alla stampa come nuovo allenatore della Feralpisalò che guiderà nei prossimi play off alla caccia di un grande traguardo: “Ringrazio la società, dal presidente al direttore, per questa grande occasione che per me è un sogno. Sono a totale disposizione, sperando di dare una grossa mano. - si legge sul sito del club - Mercoledì è fondamentale passare il turno, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte”.