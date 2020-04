Fermana, Andreatini: "Vicini al punto di non ritorno. C d'élite? Potrebbe essere una soluzione"

Il direttore sportivo della Fermana Massimo Andreatini ha parlato al Resto del Carlino dello stop dovuto all'emergenza Coronavirus e dell'ipotesi di dividere la Serie C in due (una d'élite e una semipro): “I ragazzi godono tutti di ottima salute, evidentemente siamo stati accorti nel consigliare loro di non lasciare le proprie abitazioni e bravi loro ad adeguarsi al rispetto rigoroso delle regole che ha preservato tutti dallo spettro del coronavirus. Mi chiedono in continuazione quando e se si tornerà a giocare e li sento vogliosi di tornare in campo. - continua Andreatini - La Serie C élite? Mi sembra un ritorno al passato. Riflettendoci su, però, potrebbe essere la soluzione migliore, vista la situazione che si verrà a creare una volta finita, e speriamo sia quanto prima, la tragedia del coronavirus. Siamo vicini al punto di non ritorno per questo auspico che si decida subito cosa dobbiamo fare".