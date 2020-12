Fermana, buone notizie per la società: non ci sono ulteriori casi di positività al Covid-19

Buone notizie in casa Fermana. Dopo i due casi di positività, quelli relativi al portiere Samuele Massolo e al difensore Marco Manetta, in casa gialloblù non si sono registrati ulteriori soggetti colpiti dal virus.

Dopo i tamponi effettuati ieri mattina, in tarda serata la società marchigiana ha diramato la nota che segue: "La Fermana rende noto che questa mattina il gruppo squadra è stato sottoposto al previsto ciclo di tamponi: l’esito degli stessi è stato negativo".