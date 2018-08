Fermana, Calzola: "Arrivo con grande voglia di dare il meglio di me"

Il neo difensore della Fermana Edoardo Calzola ha parlato ai taccuini del sito ufficiale della società: "Arrivo alla Fermana con grande voglia e la ferma volontà di dare il meglio di me. Sono pronto a recuperare il tempo perso e non vedo l’ora d’iniziare. Sono un terzino sinistro, mancino. Mi piace coprire le due fasi, quella difensiva e quella offensiva, anche con un po’ di estro. Dal punto di vista caratteriale non mollo mai in campo".