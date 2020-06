Fermana, Cognigni e il rinnovo: "E’ stato veramente molto facile trovare un accordo"

L'attaccante della Fermana Luca Cognigni ha commentato ai taccuini del sito ufficiale del club il rinnovo di contratto: "Sono veramente contento perché dopo questo periodo di incertezza ci siamo incontrati con la società per trovare una soluzione. E’ stato veramente molto facile trovare un accordo: sono andato incontro alla società visto il momento che stiamo vivendo, la maglia canarina è troppo importante per me. Li ringrazio per la fiducia che hanno riposto nei miei riguardi e il mio obiettivo è di ripagarla, dando come sempre il massimo. Era proprio quello che volevo. Poi parliamo di casa mia e quindi era un mio grande desiderio quello di rimanere. Lo stesso obiettivo c’era da parte della dirigenza. Credo che venirsi incontro era giusto anche alla luce del grande periodo di incertezza che si sta vivendo in generale, non solo nel mondo del calcio".