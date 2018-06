Fermana, Cognigni: "Felice di continuare con la squadra della mia città"

L'attaccante Luca Cognigni dopo il rinnovo con la Fermana ha parlato sul sito ufficiale del club esprimendo la propria soddisfazione per poter continuare in maglia gialloblù: "Sono davvero felice di continuare a vestire la maglia della mia città. La Fermana mi ha dato tanto, mantenere la parola e la stretta di mano che ci eravamo dati era il minimo. Per questo ringrazio tutta la Società, Vecchiola, Simoni e Conti per la fiducia che mi hanno dato e rinnovato. Spero di ripagarla con le mie prestazioni, cercando di migliorare sempre e recuperare al più presto la forma migliore per poter essere ancora più utile alla squadra”.