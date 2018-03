Fermana, Conti: "Domani dovremo tirare fuori gli artigli"

Dopo due sconfitte consecutive, la Fermana proverà a rialzare la testa domani alle 18,30 in casa contro la FeralpiSalò nella 32esima giornata del Girone B di Serie C. Del momento non positivo dei gialloblu e della sfida contro i Leoni del Garda ha parlato il direttore generale Fabio Massimo Conti. Questo il suo intervento riportato sul sito ufficiale della società: “E’ un momento delicato perché veniamo da due sconfitte, dove non siamo riusciti a esprimere al meglio quelle che sono le nostre potenzialità, ma ciò non deve assolutamente scalfire il bel cammino compiuto dalla Fermana in questa stagione dopo 12 anni di assenza dal professionismo. Le parole d’ordine sono unità, coesione e compattezza fra tutte le componenti. Domani, nella gara contro la FeralpiSalò, dovremo tirare fuori gli artigli perché sarà una battaglia dal primo all’ultimo minuto e scendere in campo convinti dei nostri mezzi, consapevoli di tutti i bei risultati ottenuti, cercando di fare un risultato positivo per ricominciare a mettere fieno in cascina".