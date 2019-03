© foto di Uff. Stampa Fermana

In vista del derby contro la Vis Pesaro arrivano da casa Fermana alcune dichiarazioni del dg Fabio Massimo Conti. Ecco quanto riportato da Il Resto del Carlino: "La Vis Pesaro ha una rosa importante e una società seria dietro le spalle, poi perché arriva al Recchioni dopo aver perso domenica, sconfitta che non meritava, contro il SudTirol: infine perché sarà arrabbiatissima e verrà a giocarsi la partita della vita. Mi attendo un'autentica battaglia ma aggiungo che non siamo pronti a ribattere colpo sul colpo".