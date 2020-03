Fermana, Conti: "Stipendi pagati. Ma mi chiedo come faremo ad andare avanti"

"L'altro ieri abbiamo pagato gli stipendi, ora dobbiamo assolvere il compito di versare i contributi e le altre tasse: al momento i versamenti sono stati inviati. Ma senza poter svolgere l'attività, senza gli incassi del campo, come faremo a pagare?".

Dalle colonne de Il Resto del Carlino, esordisce così il Dg della Fermana Fabio Massimo Conti: "Nonostante la volontà forte della nostra lega di portare a termine il campionato, mi chiedo come faremo ad andare avanti. L'unica cosa che auspico, se la situazione non dovesse andare per il verso giusto, che ci dicano, almeno, di che morte si deve morire. Non voglio scimmiottare una frase fatta, non è retorica. Purtroppo, credo, che per tantissime società sarà la dura realtà".