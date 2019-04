© foto di Uff. Stampa Fermana

Il direttore generale della Fermana Fabio Massimo Conti ha tracciato ai microfoni di Tuttoc.com un primo bilancio della presidenza Ghirelli in Lega Pro: "Il campionato per il neopresidente è stato difficile per l'eredità che si è trovato e che ha dovuto affrontare. Noi abbiamo subito indirettametne le conseguenze, perché nel nostro girone non è successo niente di strano fortunatamente. Ma è un discorso che non significa nulla, perché il sistema a livello di Lega Pro necessita di interventi, visto l'accaduto a Matera, Pro Piacenza o le situazioni che vivono Lucchese e Cuneo. C'è tanto lavoro da fare per avere stabilità maggiore, bisogna rivedere le regole ove necessario e avere contribuzioni maggiori noi come società per affrontare i campionati in modo più sereno dal punto di vista economico".